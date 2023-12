La Concierge Pokémon: la serie animata in stop-motion ora è disponibile su Netflix

La Concierge Pokémon da oggi è disponibile per la visione da tutti gli abbonati di Netflix, giusto in tempo per le feste natalizie con questa rilassante serie animata realizzato in stop-motion nata grazie alla collaborazione tra The Pokémon Company e Netflix.

La serie animata è frutto del lavoro di dwarf studios, che ha usato la stop-motion, una tecnica di animazione complessa che crea l'effetto del movimento con una serie di fotografie di oggetti veri, come modellini, plastilina e carta, invece dei disegni.. Il risultato è molto peculiare e, in questo caso, davvero ben riuscito.