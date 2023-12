Like a Dragon Infinite Wealth è in prenotazione a prezzo minimo garantito su Amazon

Tramite Amazon Italia è possibile fare la prenotazione di Like a Dragon: Infinite Wealth per PS5, PS4 e Xbox (One e Series X sullo stesso disco). La data di uscita è il 26 gennaio 2024. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, come sempre. In altre parole, pagherete il prezzo più basso apparso su Amazon tra il momento del vostro ordine e il momento della spedizione. In caso di sconto non dovrete rifare l'ordine o eseguire alcun tipo di azione: il prezzo scontato sarà applicato automaticamente alla vostra prenotazione e in caso la cifra dovesse risalire, a voi sarà comunque garantito il prezzo più basso.

Like a Dragon Infinite Wealth è un nuovo capitolo della saga nota in occidente per anni come Yakuza. È un seguito di Yakuza Like a Dragon e ci permetterà di controllare Kiryu - personaggio storico della serie - e Ichiban - introdotto con Like a Dragon -. Si tratterà ancora una volta di un gioco di ruolo a turni e ci permetterà esplorare tante modalità interne dedicate, che comprendo la creazione di città, dungeon procedurali, un simil-Pokémon e non solo. Sarà il gioco più grande della saga.