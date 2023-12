GTA 6, il Joker della Florida rilancia: pretende 5 milioni di dollari o farà causa a Rockstar Games

Breve riassunto per chi si fosse perso la vicenda, all'interno primo trailer di GTA 6 viene mostrato un NPC arrestato dalla polizia pieno di tatuaggi sul volto che i fan hanno ricollegato facilmente a Lawrence Sullivan , un uomo finito in carcere due volte per possesso illegale di armi e ribattezzato dai media il "Joker della Florida" per la somiglianza al Joker di Suicide Squad.

Continua la crociata di Lawrence Sullivan, conosciuto anche come il " Joker della Florida ", che ora pretende ben 5 milioni di dollari da Rockstar Games per aver utilizzato, a suo parere, il suo volto per uno degli NPC del primo trailer di GTA 6 . Ha minacciato la compagnia che procederà per vie legali se non riceverà una risposta entro il suo prossimo compleanno, ovvero l'11 gennaio 2024.

Sullivan afferma di venire molestato ovunque vada

Nel nuovo video pubblicato su TikTok, Sullivan afferma di essersi già accordato con i suoi avvocati e aver inviato una lettera a Rockstar Games e che procederà per vie legali se non riceverà risposta. Ha aggiunto inoltre che ora vuole 5 milioni di dollari di risarcimento e che è stato molestato più volte per via della sua somiglianza con il personaggio apparso nel trailer di GTA 6.

"GTA dobbiamo parlare, state giocando con la mia intelligenza", ha detto Sullivan nel nuovo video indirizzato a Rockstar Games. "Sono stati giorni folli. Questo è l'ultimo avvertimento. Sono appena tornato da Miami, sono appena tornato dalla California, ho parlato con entrambi i miei avvocati ebrei. Vi abbiamo spedito una lettera, stiamo aspettando una risposta. Se non avremo risposta entro il mio compleanno, che è l'11 gennaio, prenderemo azioni legali."

"Ora voglio 5 milioni di dollari. Vengo molestato ovunque vada, per strada, all'aereoporto... "tu sei il Joker di GTA 6". È stato bello? Rockstar Games vai a parlare con Take-Two, il tuo paparino, e prendi i miei soldi".

Come già detto in passato, dubitiamo che Rockstar Games accoglierà le richieste di Sullivan, dato che il personaggio visto nel trailer si tratta di una parodia, neppure realizzata in modo perfettamente identico. In passato, la compagnia ha persino vinto una causa legale contro l'attrice Linsday Lohan per un caso simile, dunque supponiamo che non sia neppure impensierita dalle possibili azioni legali che potrebbe intraprendere.