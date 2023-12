The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il canto del cigno di Nintendo Switch

Il 20 ottobre del 2016 Nintendo presentò al mondo Switch: l'impressione è che non si trattasse di un annuncio covato per anni nelle stanze più nascoste della sede di Kyoto, bensì di una specie di operazione lampo pensata per invertire la tendenza negativa che aveva investito la maggior parte dei recenti trimestri finanziari, attribuita prevalentemente alle insoddisfacenti performance di Wii U, una macchina nata 'storta' e comunicata in maniera ancora più sfortunata. Ora, sul finire del 2023, Nintendo Switch si è trasformato in un prodotto ibrido capace di piazzare 132 milioni di unità, diventando di riflesso la console da salotto più venduta nella storia della compagnia nonché la terza in assoluto prendendo in considerazione l'interezza dell'industria.

Un traguardo, questo, che la Grande N ha raggiunto disinteressandosi delle tendenze del mercato, scegliendo di non investire attivamente nei giochi come servizi, abbandonando forse per sempre l'incessante e logorante rincorsa della fedeltà grafica, dimostrandosi immune alle moderne ondate di licenziamenti, ma soprattutto scommettendo tutto quanto sulle qualità che hanno fatto la storia della compagnia, su tutte la realizzazione di IP proprietarie di straordinaria caratura creativa. Tra il 1985 e il 1986, Super Mario Bros e The Legend of Zelda hanno fatto sobbalzare un'industria moribonda come due poderosi colpi di defibrillatore: non è un caso se nel 2017 la medesima cura ha investito le sponde della neonata Switch, divenute teatro dell'emersione di Super Mario Odyssey e, ovviamente, The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Siamo giunti al termine del grande ciclo della Hyrule devastata dalla calamità

Poi le lancette sull'orologio hanno iniziato a correre, il mondo intero si è fermato per due anni, l'industria si è trasformata in una specie di sanguinoso campo di battaglia, mietendo diverse vittime e persino distorcendo irrimediabilmente l'identità di alcuni fra gli sviluppatori più navigati. In tale contesto, quasi risiedesse in una dimensione parallela al riparo dalle tempeste, Nintendo Entertainment Planning & Development - capitanata dal decano Eiji Aonuma - ha sviluppato The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, un'opera che in qualche modo è riuscita a incapsulare l'anima stessa della casa, partendo proprio da quell'Ultra Hand - Ultramano, nella versione italiana - inventata da Gunpei Yokoi che nel 1966 trasformò Nintendo da casa produttrice di carte hanafuda a manifatturiera di giocattoli, quasi a voler chiudere un cerchio dalle linee antichissime.

Il gioco sopra ogni altra cosa, l'immaginazione e la creatività come motori per l'intrattenimento, una grossa scatola di sabbia collocata nel confine magico del Regno di Hyrule: l'ultima avventura di Link è stata senza ombra di dubbio una fra le migliori esperienze del 2023 e forse anche qualcosina di più, certamente un piccolo compendio dell'immutabile filosofia che ha tracciato il percorso di Nintendo fin dal suo debutto nel mondo dei giochi. Resta da scoprire, a questo punto, se The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si rivelerà anche un meraviglioso canto del cigno per Nintendo Switch.