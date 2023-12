GTA 6: il 'Joker della Florida' vuole ora 2 milioni di dollari da Rockstar Games

Quest'ultimo risponde al nome di Lawrence Sullivan , arrestato due volte per possesso illegale di armi da fuoco e diventato una sorta di piccola celebrità del crimine locale per il suo aspetto peculiare. Poco dopo la pubblicazione del trailer, con un video diventato virale su TikTok, Sullivan si è rivolto a Rockstar Games dicendo di dover "parlare" con la compagnia .

Come abbiamo visto, il trailer di GTA 6 contiene riferimenti diretti a persone e crimini reali che sono avvenuti di recente in Florida e uno di questi sembra essere il cosiddetto "Florida Joker". All'interno del trailer, in quello che sembra un frammento di un notiziario, vediamo l'immagine di un uomo arrestato che ha un aspetto decisamente simile a quello del personaggio reale in questione, visti i tatuaggi e la capigliatura utilizzata.

In uno sviluppo largamente prevedibile, il noto " Joker della Florida ", ovvero il bizzarro criminale che si è sentito chiamare in causa dal trailer di presentazione di GTA 6 per la presenza di un personaggio decisamente simile a lui, ha deciso ora di avviare una sorta di causa contro Rockstar Games, chiedendo 2 milioni di dollari come compenso per l'utilizzo del suo aspetto.

Una causa potenzialmente perdente

A quanto pare, la questione si è palesata velocemente: con altri video diffusi sui social media, Sullivan ha chiesto a Rockstar Games 2 milioni di dollari come risarcimento per aver utilizzato le "sue fattezze", anche se non sembra sia stata avviata ancora una causa legale.



"Avete preso le mie fattezze, la mia vita", ha detto Sullivan in uno dei messaggi di avviso a Rockstar Games, facendo capire di volere un risarcimento per quanto fatto.

A dire il vero, una causa legale sarebbe piuttosto rischiosa per Sullivan, visto che non è facile vincere su basi del genere. Non è peraltro la prima volta che capita una cosa del genere a Rockstar Games e alla serie: un precedente celebre riguarda infatti Lindsey Lohan, che aveva accusato la compagnia di aver inserito, in GTA 5, un personaggio femminile simile a lei.

A detta dell'accusa, al di là della somiglianza fisica del personaggio c'era l'aggravante anche di aver sfruttato alcuni elementi della sua vita reale per caratterizzarlo. In quel caso il tribunale diede ragione a Rockstar Games, fornendo un precedente che può costituire un grosso problema per il Florida Joker.