The Finals: grandi numeri al lancio su Steam ma anche critiche, lo studio risponde

The Finals è stato lanciato a sorpresa nel corso della serata dei The Game Awards, con una mossa che evidentemente è stata ben accolta dal pubblico, visti gli ottimi numeri registrati su Steam. Ci sono state però anche varie critiche, a cui gli sviluppatori hanno risposto in queste ore.

Dopo un beta test di notevole successo, The Finals è stato reso disponibile nelle ore scorse, durante la nottata dei The Game Awards 2023, praticamente con uno "shadow drop", ovvero un lancio a sorpresa, che sembra aver avuto un ottimo effetto.

Nelle prime 24 ore ha fatto subito registrare un picco di giocatori contemporaneamente online di 200.000 utenti, ovvero un ottimo risultato, soprattutto se si pensa a una proprietà intellettuale inedita. La quantità di giocatori contemporaneamente online è dunque molto positiva e sembra sia ancora piuttosto continuativa, visto che sta raggiungendo tale quota anche nella seconda giornata.