Nintendo Switch Online aggiunge a sorpresa 3 giochi Nintendo 64 gratis per gli abbonati

Tutti i giochi in questione provengono dal catalogo di Nintendo 64 e sono illustrati anche nel trailer di presentazione qui sotto.

Piuttosto a sorpresa, Nintendo ha espanso nelle ore scorse il catalogo di giochi retro per gli abbonati a Nintendo Switch Online e Pacchetto Aggiuntivo con l'arrivo di tre nuovi giochi gratis per coloro che hanno la sottoscrizione, tutti provenienti dal Nintendo 64 .

Tre classici di Nintendo 64

1080 Snowboarding è entrato nella storia come una delle migliori simulazioni di snowboard in videogioco, sebbene la sua impostazione risulti oggi piuttosto arcade rispetto ad altre interpretazioni dello sport. In ogni caso, la resa del movimento della tavola sulla neve è ancora notevole e il design delle piste rende il gioco perfettamente godibile al giorno d'oggi.

Harvest Moon 64 è il terzo capitolo della celebre serie di Natsume, uscito originariamente nel 1999. Si tratta di una simulazione di vita in ambientazione agricola, che ha poi generato una notevole quantità di seguiti. Si tratta del primo capitolo con grafica in 3D e ha rappresentato una notevole evoluzione rispetto ai precedenti.

Jet Force Gemini è uno sparatutto in terza persona del 1999 sviluppato da Rare, un esempio della grande varietà di produzioni che caratterizzavano il team britannico all'epoca della proficua collaborazione con Nintendo. Realizzato dagli stessi autori di Blast Corps, è ancora considerato uno dei giochi di culto del Nintendo 64.