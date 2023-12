God of War Ragnarok: Sony svela un nuovo record di vendite

Per confronto, God of War (2018) - ovvero il precedente capitolo - ha superato i 23 milioni di unità vendute con le versioni PS4 e PC (dato aggiornato a fine 2022). È più che possibile che, nel tempo e con l'arrivo di una versione PC, God of War Ragnarok riesca a pareggiare le vendite del precedente gioco.

God of War Ragnarok Valhalla aiuterà ancora di più le vendite?

God of War Ragnarok Valhalla

Va inoltre considerato che il gioco di Santa Monica Studio si aggiornerà con una nuova avventura nota come Valhalla, di cui potete vedere il trailer. Si tratta di una nuova sezione da esplorare con meccaniche da roguelite nella quale Kratos dovrà combattere in aree create proceduralmente, con nuove combinazioni di nemici ad attenderlo a ogni morte, raccogliendo risorse e sbloccando look diversi. Ci sono inoltre vari modificatori di difficoltà da selezionare. Sappiate inoltre che il DLC è una modalità separata e non dovete raggiungere un certo punto della storia per entrare nel Valhalla.

Si tratta di un contenuto gratuito che sarà disponibile dal 12 dicembre 2023. È possibile che, con l'arrivo di questa nuova sezione di gioco, alcuni appassionati decidano di acquistare God of War Ragnarok e aiutino Santa Monica Studio a ottenere un nuovo record di vendite.