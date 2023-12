Xbox Game Studios: immagine raduna i giochi in arrivo, comprese le ultime novità

Le più recenti novità di Xbox

Hunter Schafer sarà in OD, il gioco di Kojima

Ovviamente per molti la parte interessante è quella del futuro e delle ultime novità. Ai The Game Awards sono stati svelati i giochi Marvel's Blade di Arkane e OD di Kojima Productions, sviluppati sotto l'etichetta di Xbox Game Studios. In entrambi i casi ancora non sappiamo quasi nulla.

Klobrille segnala anche i giochi in arrivo nel 2024. Tra questi vi è anche l'atteso Avowed, che secondo Klobrille certamente non uscirà nella prima metà del prossimo anno. Non è però chiaro se si tratti di una sua considerazione oppure se abbia informazioni concrete.