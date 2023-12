OD annunciato con un trailer da Hideo Kojima e Xbox Game Studios, nuovo gioco horror

Il designer e il regista hanno spiegato che OD è una sorta di nuova forma di medium ibrido , anche se di base si tratta comunque di un videogioco, in base a quanto riferito.

Non per nulla, durante la presentazione sul palco è spuntato anche Jordan Peele , il celebre regista specializzato in horror, che ha collaborato con Hideo Kojima alla creazione del progetto.

Il video non è affatto chiaro sulla struttura del "gioco", che sembra sfumare i confini tra videogioco e film.

Dopo tante discussioni e voci di corridoio, è arrivato infine il turno della presentazione ufficiale di OD , il nuovo gioco di Hideo Kojima e Xbox Game Studios , annunciato nel corso dei The Game Awards 2023 con un primo trailer di presentazione.

Un horror con Jordan Peele

Il trailer mostra una serie di personaggi, sostanzialmente degli attori, posti in primo piano e che ripetono una frase come una sorta di mantra, con una tensione crescente, fino ad arrivare al terrore vero e proprio.

Sembra tendere decisamente all'horror e la presenza di Peele è evidente in questo senso: OD è diverso da qualsiasi altra cosa, "sarà folle", come detto dal regista e sfrutterà la piattaforma cloud per proporre nuove forme di interazione e coinvolgimento.

Restiamo dunque in attesa di saperne di più, visto che al momento non c'è ancora un periodo d'uscita né le piattaforme di riferimento. Il gioco è prodotto da Xbox Game Studios, ma sembra sia rivolto a "tutti i giocatori", dunque è possibile si tratti di una forma di distribuzione diversa, probabilmente in streaming.