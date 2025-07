Kojima potrebbe essere in rotta con Xbox per OD, tanto da essere alla ricerca di un nuovo editore

Pare che OD non navighi in buone acque. Secondo alcune voci di corridoio, infatti, Kojima Productions sarebbe alla ricerca di un nuovo editore, dopo aver rotto con Microsoft per motivi non meglio precisati. A riportarle è stato l'informatore Kindekuma sul forum ResetEra, che in passato ha anticipato diverse informazioni riguardanti la casa di Redmond e Xbox. Chiaramente il tutto va preso con le dovute cautele, come specificato da egli stesso, perché non c'è niente di confermato.