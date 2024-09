Per Hideo Kojima OD è "rischioso": il suo horror esclusivo per Xbox è anche "difficile da spiegare"

L'intervista in questione è stata pubblicata da Variety e si concentra anche sulle produzioni multimediali in cui sembra sia impegnata Kojima Productions nel prossimo futuro, ma lascia anche un piccolo spazio al misterioso progetto videoludico in collaborazione con Xbox, di cui abbiamo visto solo un primo teaser trailer all'epoca dell' annuncio ma da cui abbiamo capito ben poco.

Continuano a non arrivare informazioni o nuovi materiali su OD , il nuovo progetto di Hideo Kojima in collaborazione con Xbox Game Studios , ma una menzione al gioco arriva da una recente intervista in cui il game designer riferisce che si tratta di un titolo "rischioso", anche "difficile da spiegare" .

Un gioco, ma diverso da tutti gli altri

"È un gioco, ma è diverso da tutti gli altri", ha affermato Kojima di OD, rimanendo molto su vago, enigmatico come sempre.

"Non posso andare molto nei dettagli, ed è anche una cosa difficile da spiegare", ha aggiunto poi, sempre rimanendo criptico. "È un po' rischioso e rappresenta una nuova sfida per me all'interno del mondo dei videogiochi".

Non si tratta propriamente di informazioni precise, in effetti, ma quantomeno confermano come i lavori su OD stiano andando avanti, nonostante la precedenza presumibilmente riservata a Death Stranding 2, essendo questo probabilmente più vicino come uscita.

Nell'intervista, Kojima ha parlato anche del coinvolgimento di Jordan Peele, regista specializzato in horror che sta collaborando allo sviluppo di OD. "Ha sempre dimostrato di essere molto interessato a questo progetto, quindi gli ho chiesto di farne parte", ha spiegato il game designer.