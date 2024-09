Sony potrebbe avere altri grossi giochi dai PlayStation Studios in arrivo nel 2025, ancora non annunciati

Il messaggio di Shinobi sul forum ResetEra è molto sibillino: si limita a una gif animata che dice "ma aspetta, c'è altro!", aggiungendo però un " forse ", cosa che di fatto dice tutto e nulla, in pratica. Tuttavia, teniamo in considerazione la questione perché la fonte in passato ha dimostrato di avere collegamenti con l'industria.

In effetti anche il recente State of Play di Sony è stato ricco di novità, con Ghost of Yotei a fare da punta di diamante, ma continuano ad essere pochi i giochi annunciati per il prossimo periodo da parte dei PlayStation Studios.

Secondo il noto leaker Shinobi602 , Sony avrebbe altri giochi grossi , esclusive da parte di PlayStation Studios , previste arrivare nel corso del 2025 ma ancora non annunciate probabilmente, sebbene la cosa sia da prendere ovviamente come voce di corridoio.

Molti team non hanno ancora annunciato i nuovi progetti

Il messaggio è stato pubblicato in risposta a chi elencava Marathon (che non è esclusiva), Death Stranding 2: On the Beach e Ghost of Yotei come giochi in arrivo da parte di Sony nel 2025, facendo dunque pensare ad altri titoli previsti per il prossimo anno.

Un'immagine di Ghost of Yotei

Tuttavia, eventualmente gli annunci dei titoli in questione dovrebbero arrivare a breve, dunque si potrebbe supporre un nuovo evento di presentazione da parte della compagnia nei prossimi mesi.

I misteriosi giochi (forse) in arrivo nel 2025 dovrebbero però ancora essere annunciati probabilmente, considerando che non sappiamo a cosa stanno lavorando gli altri team interni a Sony come Naughty Dog, Bend Studios, Bluepoint e Media Molecule, a meno che non si tratti del Marvel's Wolverine di Insomniac Games.