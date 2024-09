Silent Hill 2 Remake uscirà al lancio su PC solo grazie all'insistenza di Bloober Team

In un'intervista pubblicata da Bankier, la VP e CFO di Bloober, Karolina Nowak, ha spiegato che è stato direttamente il team polacco a spingere per la causa del PC, spiegando i possibili vantaggi che un'uscita multipiattaforma comprensiva del formato Windows avrebbe potuto portare al lancio.

A quanto pare, il publisher nipponico non sembrava molto propenso ad arrivare contemporaneamente su entrambi i formati, avendo dato la priorità assoluta a Sony ed essendo vista come la piattaforma dalla quale probabilmente arriverà la maggior parte delle vendite.

Sembra che dietro la decisione di lanciare Silent Hill 2 Remake anche su PC al day one ci sia, in verità, soprattutto l' insistenza di Bloober Team , che ha spinto Konami a effettuare un lancio contemporaneo sia su PS5 che sulla piattaforma Windows.

Konami non sembrava molto convinta

"Abbiamo incoraggiato il nostro partner Konami a prendere in considerazione più seriamente il PC", ha affermato Nowak, spiegando come il publisher nipponico non avesse più di tanto considerato tale opportunità.

Nonostante anche il team sia consapevole del fatto che, probabilmente, la maggior parte degli utenti interessati a Silent Hill 2 sia su PS5, il team è sempre stato un grande sostenitore anche del PC.

"Eravamo dei grandi sostenitori dell'idea di un'uscita su PC", ha spiegato l'executive, "la versione Steam ha attirato una grande attenzione e siamo sicuri che, insieme al lancio su PlayStation, anche la versione Steam avrà successo".

In effetti, la questione sembra rientrare in una dinamica tipica per i publisher nipponici, che storicamente prediligevano il lancio in esclusiva su una console, solitamente PlayStation, mentre di recente stiamo invece assistendo a un trend opposto.

Capcom sta attuando ormai con regolarità il lancio di giochi multipiattaforma in contemporanea, così come Bandai Namco e anche Square Enix di recente si è detta decisa a cambiare le abitudini e aprirsi alle uscite su più piattaforme.

Di recente abbiamo anche saputo che il lancio del gioco non segnerà la fine dell'avventura di Bloober Team con Konami.