Gli FC Points per EA Sports FC sono ora in sconto su Instant Gaming, vediamo la promozione

Siete assidui giocatori di EA Sports FC su computer? Allora avrete certamente bisogno di una bella ricarica di FC Points a prezzo scontato. Su Instant Gaming potete acquistare vari pacchetti della valuta di gioco in sconto, con ad esempio il pacchetto da 5900 FC Points a circa 36€. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina , oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. I codici sono validi per il gioco tramite EA App in versione PC. Vi verrà inviato un codice da inserire nel negozio per riscattare i punti.

Gli FC Points di EA Sports FC

I punti FC sono utilizzati nella modalità Ultimate Team per ottenere pacchetti di carte e accedere a Ultimate Draft (ma non solo). Potete usarli anche in Volta Football per sbloccare nuovi capi di abbigliamento. Sono una parte fondamentale del gioco e permettono di ampliare l'accesso ai contenuti.

Un pacco da 12.000 FC Points

Quando aprite la pagina prodotto di Instant Gaming noterete un prezzo più basso rispetto a quello che vi abbiamo indicato noi. Si tratta in realtà del prezzo pre-IVA, quindi non è finale. Il prezzo indicato a inizio notizia è quello corretto, almeno al momento della scrittura. Le offerte possono cambiare in ogni momento e il numero di unità a disposizione è limitato.