OD e Physhint rallentati dallo sciopero di attori e sceneggiatori

Le parole di Kojima

"Grazie per il supporto che ci avete dato nel 2024." Ha esordito Kojima, per poi proseguire lungamente: "È stato un anno pieno di tante cose: lo sviluppo di Death Stranding 2, il lancio del secondo trailer del gioco, l'ADR per gli attori, la produzione e la registrazione della musica, e la registrazione delle voci giapponesi. Durante l'estate abbiamo iniziato a giocare e a finalizzare il gioco. Siamo anche riusciti a organizzare un evento sul palco del Tokyo Game Show per la prima volta in 5 anni."

Quindi Kojima ha parlato degli altri due giochi in produzione nel suo studio: "Per OD, abbiamo sviluppato il gioco e realizzato scansioni di attori e ambienti. Nella seconda metà dell'anno, le scansioni e le riprese sono state sospese a causa dello sciopero del SAG. Anche il casting di Physint è stato sospeso per lo stesso motivo. Speriamo di riprendere il prossimo anno."

Quindi il post ha virato verso il personale, parlando di altri progetti di Kojima: "A livello personale, ho continuato la pubblicazione di una serie di saggi su anan e sul quotidiano Nikkei, i programmi radiofonici "Hide Radio ♾" e "KOJI10," un episodio speciale di "HideoTube" e la fiera del libro "Hidemys 2024," che stavo quasi per lasciare. Ho continuato a commentare film e romanzi, anche se in misura minore rispetto al solito. Sono in corso i preparativi e la pianificazione per il film dal vivo di Death Stranding con A24, così come altre trasposizioni. Ho firmato con WME. Abbiamo anche organizzato una "Death Stranding Exhibition" presso Shibuya PARCO (a Nagoya e Osaka l'anno prossimo). Quest'anno è davvero volato via.

Grazie per il vostro supporto nell'anno appena trascorso. Vi auguro un felice anno nuovo!"