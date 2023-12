Rise of the Ronin, data di uscita annunciata con un trailer ai The Game Awards 2023

Rise of the Ronin ha una data di uscita ufficiale, annunciata con un nuovo trailer durante i The Game Awards 2023: il titolo di Team Ninja sarà disponibile su PC e PS5 a partire dal 22 marzo.

Un mix tra Ghost of Tsushima e Dark Souls, stando a un leak, Rise of the Ronin è un action RPG ambientato nel Giappone feudale, in cui vestiremo i panni di un valoroso samurai alle prese con una guerra sanguinosa.