Rise of the Ronin sarebbe un mix tra Ghost of Tsushima e Dark Souls: l'uscita non è lontana, leak

Il tutto proviene dal noto leaker The Snitch che ha condiviso tramite Twitter un'immagine che mostra un messaggio da lui scritto proveniente dal suo canale Discord (il tweet serve per promuovere proprio tale canale, con tanto di link). Tramite questo ha svelato alcuni dettagli di Rise of the Ronin, portati alla luce da "SoldierDelta". Non conosciamo quest'ultimo leaker, ma The Snitch è una fonte affidabile e il fatto che condivida le informazioni ci fa supporre che le ritenga affidabili.

Rise of the Ronin sarà un mix tra Assassin's Creed, Ghost of Tsushima e Dark Souls : questo è quanto indica un nuovo leak. Le informazioni non si fermano però a questo. Vediamo tutto nel dettaglio, iniziando con la fonte del leak .

Rise of the Ronin, i dettagli del leak

Secondo quanto indicato, Rise of the Ronin - che ricordiamo è il prossimo gioco di Team Ninja (Wo Long: Fallen Dynasty, Nioh) - proporrà vari livelli di difficoltà, missioni secondarie con un design simile ai giochi di Ubisoft, alberi della abilità e oggetti con una descrizione che mira ad ampliare la lore del mondo di gioco (in stile souls, per intenderci). Inoltre, il gioco includerà dei personaggi con i quali avere una relazione romantica.

Viene anche indicato che Rise of the Ronin avrà le due classiche modalità grafiche che puntano alla qualità visiva o alle prestazioni, con quella "Fedeltà" che ha ancora bisogno di ottimizzazione. Il team avrebbe ancora un minimo di sei mesi per completare i lavori, dice il leaker, in quanto il periodo di uscita previsto è il primo trimestre del 2024. Ufficialmente sappiamo solo che il gioco è previsto per un generico 2024.

Come sempre, ricordiamo che si tratta di un leak, non di informazioni ufficiali: dovremo attendere conferme o smentite da parte di Team Ninja. A corroborare il leak vi sono inoltre delle immagini, che potete trovare su ResetEra. Anche in questo caso non possiamo confermare che siano reali.

Rise of the Ronin arriverà su PC e PS5. Sappiamo anche che Rise of the Ronin punta a vendere oltre 5 milioni di copie, è "un progetto strategico" di Koei Tecmo.