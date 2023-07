PlayStation Mobile: anche il boss di Savage Game Studios ha lasciato la compagnia

Savage Game Studio è stato fondato nel 2020 e per quanto debba ancora mostrare il suo valore, è stato fondato da sviluppatori veterani dell'industria mobile e non solo. Katkoff ad esempio ha lavorato per Rovio e Zynga, Adjir presso Wargaming e Rovio, mentre McManus presso Wargaming e Insomniac.

"Allo stesso modo, non auguro altro che il meglio a Olivier Courtemarche e Kris Davis che stanno guidando la carica di PlayStation sui dispositivi mobili. Non vedo l'ora di giocare a tutti i fantastici giochi di tutti i fantastici sviluppatori!"

"Mi piace pensare di aver fatto la mia parte nel portare l'azienda da zero a uno", ha detto il fondatore di Savage Game Studios. "Ora non vedo l'ora di guardare dall'esterno, mentre Nadjim Adjir e Mike McManus (rispettivamente co-fondatore e head of technology dello studio, ndr) passano da uno a 100."

Un altro pezzo da novanta lascia PlayStation Mobile

La notizia della partenza di Katkoff arriva poche settimane dopo quella di Nicola Sebastiani, il capo di PlayStation Mobile, nonché elemento fondamentale per la creazione della divisione e l'acquisizione di Savage Game Studios.

Come suggerisce il nome, PlayStation Mobile è una divisione specializzata nel mercato dei giochi per iOS e Android. È stata ufficialmente presentata l'anno scorso e include personale da Apple, Meta, Tencent, Samsung, Niantic, Zynga, Riot e tante altre compagnie specializzate nel settore mobile e non solo.

Del resto il settore mobile è quello praticamente più grande e florido dell'industria e dunque chiaramente Sony voglia provare a penetrare con il marchio PlayStation anche nel mercato mobile. Lo stesso vale anche per Microsoft, che, nel caso l'acquisizione di Activision Blizzard andasse in porto, entrerà in possesso di King e delle profittevoli IP dello studio, come Candy Crush.