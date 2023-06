PlayStation Mobile dopo due anni perde il proprio capo, Nicola Sebastiani

Sony Interactive Entertainment ha perso il capo di PlayStation Mobile, due anni dopo la creazione di tale divisione. Parliamo di Nicola Sebastiani, entrato a far parte della compagnia nel 2021. L'uomo aveva precedentemente guidato il team di gestione aziendale di Apple prima di diventare responsabile dei contenuti di Apple Arcade. Tramite il suo profilo LinkedIn possiamo vedere come la sua esperienza di lavoro con PlayStation sia terminata a "giugno 2023".

Sebastiani è stato responsabile della creazione del team mobile di PlayStation ed è stato fondamentale per l'acquisizione di Savage Game Studios da parte di Sony. Tuttavia, meno di un anno dopo l'annuncio dell'accordo, Sebastiani ha lasciato l'azienda. Non è ancora chiaro il motivo preciso per il quale il dirigente abbia deciso di andarsene: afferma solo che ha voluto seguire una nuova opportunità di lavoro. Dovremo attendere dettagli più specifici.

Negli ultimi due anni, SIE ha silenziosamente costruito un team di esperti del settore mobile, assumendo personale da Apple, Kabam, Meta, Tencent, Super Evil Megacorp, Samsung, Niantic, Zynga, Riot e altri ancora. Parlando durante un briefing aziendale lo scorso anno, il presidente di SIE Jim Ryan ha dichiarato che l'azienda prevede che la metà delle sue pubblicazioni annuali avverrà su PC e mobile entro il 2025.

La lista delle esperienze di Nicola Sebastiani, mostrata tramite LinkedIn

Commentando l'acquisizione di Savage Game Studios, il capo di PlayStation Studios, Hermen Hulst, ha voluto sottolineare il ruolo del mobile all'interno di PlayStation come "additivo" rispetto all'attività principale delle console.

"Come vi abbiamo già assicurato con i nostri piani per portare alcuni titoli su PC, i nostri sforzi al di là delle console non diminuiscono in alcun modo il nostro impegno nei confronti della comunità PlayStation, né la nostra passione nel continuare a creare incredibili esperienze narrative per giocatore singolo", aveva detto Hulst.

"I nostri sforzi nel campo dei giochi per dispositivi mobili saranno similmente additivi, fornendo più modi a più persone di impegnarsi con i nostri contenuti e cercando di raggiungere un nuovo pubblico che non ha familiarità con PlayStation e i nostri giochi".

Dovremo capire in che modo l'addio di Sebastiani influenzerà i progetti di Sony.