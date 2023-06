Persona 3 Reload rimuove due sistemi del gioco originale per rendere più semplice l'avanzamento

Persona 3 Reload, da poco annunciato, è un remake del titolo originale per PS2 e proporrà tante novità, come un nuovo cast di doppiatori e alcuni elementi della storia di Persona 3 FES. Ci sono poi anche alcuni miglioramenti di gameplay che renderanno l'avventura più facile da gestire.

4Gamer ha recentemente intervistato Kazuhisa Wada, Ryota Niizuma e Takuya Yamaguchi di P-Studio, i quali hanno rivelato che in origine non era previsto che si potessero massimizzare i Social Link in una sola partita. Tuttavia, in Persona 3 Reload la progressione sarà simile a quella dei Social Link di Persona 5 Royal: sarà impegnativa, ma con una buona quantità di tempo a disposizione.

Anche il Condition System, che poteva affaticare i personaggi e abbassare le loro statistiche, è stato rimosso. Questo dovrebbe garantire ai giocatori una maggiore libertà nell'investigare il Tartaro e nel pianificare le loro giornate. Ci saranno anche conversazioni tra i membri del party durante l'esplorazione dei vari piani del dungeon per ravvivare la situazione.

Persona 3 Reload arriverà all'inizio del 2024 per Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, PC e forse su Nintendo Switch, secondo un vago indizio.