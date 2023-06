Eschalon: Book II gratis da GOG per i suoi saldi estivi

GOG ha aggiunto un altro gioco gratis in occasione dei suoi saldi estivi, che va a sostituire Sigma Theory: Global Cold War. Si tratta di Eschalon: Book II, un gioco di ruolo classico pensato per giocatori hardcore, seconda parte di una saga che vanta una buona nicchia di appassionati, grazie alle sue meccaniche retrò davvero profonde.

Una nuova minaccia incombe su Mistfell e le province del nord. Un passato misterioso sta tornando alla luce e metterà in crisi tutte le certezze del o della protagonista. Eschalon: Book II è caratterizzato da grafica isometrica, simulazione atmosferica e un gameplay che guarda ai capisaldi del genere. Sicuramente vi darà molto da fare.

Per riscattarlo dovete andare sulla pagina principale di GOG, cercare il banner con il gioco e cliccare sul pulsante verde per aggiungerlo all'account. Naturalmente per averlo dovete essere collegati alla piattaforma con un account valido e senza limitazioni. Come sempre con GOG, ci raccomandiamo di non partire dalla pagina del gioco, perché verreste rimandati a quella principale.