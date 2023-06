CD Projekt e Futuregames collaborano per realizzare corsi di studi per aspiranti sviluppatori

CD Projekt Red sta collaborando con Futuregames Warsaw, la divisione polacca di una delle più rinomate scuole di game dev al mondo, con l'obiettivo di promuovere, sostenere e lavorare insieme per ampliare l'accesso all'istruzione nei vari settori dell'industria dei videogiochi.

Futuregames è un'accademia di sviluppo di videogiochi che offre una serie di corsi di formazione a diversi livelli, da corsi brevi per professionisti esperti a programmi a tempo pieno per aspiranti sviluppatori che sperano di entrare nel settore. In qualità di partner strategico principale, CD Projekt aiuterà Futuregames Warsaw a offrire corsi di programmazione, progettazione e arte videoludica. Tutte le lezioni si terranno nel campus di Varsavia, in inglese, e saranno aperte a tutti i cittadini dell'UE e ai titolari di un visto valido per studenti.

Con questa partnership, Futuregames Warsaw offre uno sconto fino al 50% sulle tasse universitarie per tutti gli studenti del primo anno. Inoltre, la borsa di studio si estenderà al secondo anno per i nove studenti più meritevoli, oltre a 30 settimane di stage per i partecipanti al corso presso CD Projekt Red stessa.

I primi corsi inizieranno a settembre e i partecipanti di Varsavia potranno creare un totale di quattro giochi utilizzando software e hardware di livello professionale. Per candidarsi è possibile visitare questo link.