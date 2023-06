Persona 3 Reload forse su Nintendo Switch, spunta un altro vago indizio

Con le voci insistenti su un possibile Nintendo Direct in arrivo continuano anche quelle che vorrebbero Persona 3 Reload in arrivo su Nintendo Switch, rafforzate di recente da un ulteriore indizio che però si dimostra essere alquanto vago e probabilmente effetto di un errore.

Come riportato nel tweet qui sotto, un recente trailer di Persona 3 Reload, pubblicato come "unlisted" su YouTube, dunque non ancora presente nelle playlist ufficiali, riporta nella descrizione anche Nintendo Switch tra le piattaforme su cui il remaster sarebbe in arrivo.



Come abbiamo visto, infatti, Persona 3 Reload è stato annunciato su PC, PlayStation e Xbox ma non su Nintendo Switch, contrariamente a Persona 5 Tactica e in maniera piuttosto incomprensibile. Questa mancanza ha fatto pensare a un possibile annuncio successivo sull'arrivo anche su piattaforma Nintendo, ma questa cosa non ha ancora avuto alcuna conferma.

Ad alimentare la voce di corridoio sono giunti prima diversi listini di vari rivenditori che riportano Persona 3 Reload in arrivo su Nintendo Switch, ma sappiamo come questo non possa essere considerato un indizio molto concreto. Poi quest'altro dettaglio emerso dal trailer, che tuttavia potrebbe benissimo essere un errore della descrizione, considerando che la piattaforma non risulta comunque nel video.

In ogni caso staremo a vedere, considerando anche come si stiano susseguendo le voci su un possibile Nintendo Direct in arrivo forse entro la fine di giugno.