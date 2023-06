Lies of P x Wo Long: Fallen Dynasty, collaborazione in arrivo con un cross-over

In una mossa decisamente inaspettata, Neowiz e Koei Tecmo hanno annunciato la collaborazione Lies of P x Wo Long: Fallen Dynasty, che dovrebbe proporre un bizzarro cross-over tra i due giochi, anche se non ci sono ancora dettagli precisi al riguardo.

Per il momento abbiamo solo un'illustrazione e un tweet che annuncia l'evento di collaborazione, in attesa di informazioni più precise: "Lies of P e Wo Long: Fallen Dynasty uniscono le forze in una collaborazione senza precedenti!" Si legge nel tweet pubblicato dagli account ufficiali relativi ai rispettivi giochi.



Gli sviluppatori promettono che annunceranno altri dettagli molto presto, dunque non resta che rimanere in attesa di queste informazioni. Al di là del fatto che si tratta di due giochi che potrebbero essere assimilati al sotto-genere dei souls-like, non c'è praticamente alcun elemento in comune tra i due titoli.

Uno è una reinterpretazione della favola di Pinocchio in chiave steampunk, l'altro recupera leggende e mitologie cinesi per raccontare una storia epica. Immaginiamo che una collaborazione tra i due possa riguardare soprattutto elementi estetici aggiuntivi, ma non possiamo escludere nulla.

Nel frattempo, in questi giorni abbiamo visto che la demo di Lies of P ha raggiunto oltre 1 milione di download in pochi giorni.