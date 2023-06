Lies of P: 1 milione di download per la demo in soli 3 giorni

Sembra proprio che la demo di Lies of P sia stata un successo, con oltre 1 milione di download effettuati nei primi 3 giorni di disponibilità della versione di prova, in base a quanto riferito dal publisher NEOWIZ.

Il particolare souls-like ispirato a Pinocchio ha subito conquistato l'attenzione già all'epoca della prima presentazione, vista anche l'ambientazione molto peculiare che lo caratterizza, ma anche alla prova del controller si è dimostrato piuttosto convincente.

La demo è stata presentata l'8 giugno durante la serata principale della Summer Game Fest e, nel giro dei tre giorni successivi, è stato superato il traguardo del milione di download, a dimostrazione di quanto il progetto abbia attirato l'attenzione di un gran numero di persone.

La versione di prova è stata distribuita su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S e ha convinto un po' tutti, sia sul fronte del gameplay che su quello della realizzazione tecnica, soprattutto grazie all'ottimo stile adottato dal team Round 8, che ha reinterpretato la storia e i personaggi di Pinocchio calandoli all'interno di un particolare mondo in stile steampunk vittoriano.

Per saperne di più, vi rimandiamo anche al nostro provato di Lies of P, mentre ricordiamo che la data d'uscita del gioco è fissata per il 19 settembre 2023.