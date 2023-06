One Piece: serie Netflix, svelato il costume di Rufy prima della presentazione ufficiale

Netflix terrà domani sera la sua conferenza annuale "TUDUM", da dove dovrebbero arrivare numerose novità sulle produzioni previste nei prossimi mesi sul servizio in abbonamento, tra le quali anche la serie live action di One Piece, di cui intanto possiamo vedere il costume di Rufy svelato prima della presentazione.

Nella serata di domani, precisamente dalle 22:30 di sabato 17 giugno 2023, dovrebbe andare in scena il Netflix TUDUM, durante il quale dovrebbe esserci spazio anche per un trailer di presentazione completo della nuova serie TV di One Piece con attori in carne e ossa.



Nel frattempo possiamo dare un'occhiata al costume che verrà indossa dall'attore che interpreta Rufy, visibile nelle foto qui sopra. Si tratta di una trasposizione piuttosto fedele di quello classico di Cappello di Paglia, che verrà interpretato da Inaki Godoy.

In precedenza, avevamo visto il poster ufficiale con la Going Merry, dopo che era stato annunciato il periodo di uscita. A questo punto dovremmo essere veramente vicini a una presentazione completa della serie, che si prospetta chiaramente molto interessante per tutti i fan del celebre manga di Eiichiro Oda.