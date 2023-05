One Piece, la serie Netflix: un poster ufficiale mostra la Going Merry

In attesa di scoprire la data di uscita dell'adattamento live-action di One Piece, Netflix ha svelato come sarà la Going Merry della sua serie tramite un poster pubblicato sulle pagine della rivista giapponese Famitsu, che potrete visualizzare nel tweet sottostante.

La Going Merry, per chi non lo sapesse, è stata la prima nave di Rufy e della sua ciurma, grazie alla quale hanno viaggiato per numerosi anni, fino all'arco di Enies Lobby, al termine del quale la nave, già piuttosto malconcia, finisce purtroppo distrutta.

Come possiamo vedere, la Going Merry della serie Netflix di One Piece ha un design piuttosto vicino a quello originale, per quanto è difficile farsi un'idea precisa da una sola immagine. Ci sono però alcune importanti differenze. Ad esempio, la polena a forma di testa di capra ha la bocca aperta e sono presenti delle incisioni decorative assenti in quella dell'anime e manga di One Piece.

La serie Netflix di One Piece è prevista durante il corso del 2023, con la data di uscita che potrebbe essere molto vicina, stando alle parole del sensei Eiichiro Oda, creatore del manga originale. La prima stagione sarà composta da 10 episodi, che adatteranno l'arco narrativo di Romance Dawn. In precedenza abbiamo visto il primo poster ufficiale della serie, che immortala di spalle Rufy e la sua ciurma.

Nel cast troviamo Iñaki Godoy (Go, Youth!, Who Killed Sara?) nei panni del protagonista Monkey D. Luffy, Mackenyu (Rurouni Kenshin: Final Chapter, Pacific Rim: Uprising) interpreta Roronoa Zoro, mentre Emily Rudd (Fear Street, Hunters) sarà Nami. Infine Jacob Romero Gibson (Greenleaf, All Rise) interpreta Usop e Taz Skylar (Boiling Point, Villain) sarà Sanji.