Amazon Prime Gaming: i giochi gratis di giugno 2023 sono stati svelati, sono ben 13

Amazon Prime Games ha svelato nuovi giochi gratis per gli abbonati al servizio in arrivo a giugno 2023. Si tratta di tredici diversi titoli, che potete vedere qui sotto in ordine di uscita:

Sengoku 2 [Amazon Games App] - 1 giugno

Mutation Nation [Amazon Games App] - 1 giugno

Soccer Brawl [Amazon Games App] - 8 giugno

Over Top [Amazon Games App] - 8 giugno

The Super Spy [Amazon Games App] - 15 giugno

Top Hunter [Amazon Games App] - 15 giugno

SteamWorld Dig 2 [Amazon Games App] - 15 giugno

Neverwinter Nights: Enhanced Edition [Amazon Games App] - 22 giugno

Autonauts [Amazon Games App] - 22 giugno

Revita [Amazon Games App] - 22 giugno

Roguebook [Amazon Games App] - 29 giugno

Once Upon a Jester [Amazon Games App] - 29 giugno

Gems of Destiny: Homeless Dwarf [Legacy Games Code] - 29 giugno

Come potete vedere, dodici giochi saranno disponibili tramite l'Amazon Games App, con la sola esclusione di Gems of Destiny: Homeless Dwarf che sarà accessibile tramite Legacy Games.

Vi ricordiamo però che questi giochi saranno disponibili solo dalla prossima settimana. Per il momento avrete la possibilità di reclamare i giochi di maggio 2023, la cui lista si è allunga a sorpresa a breve.