Amazon Prime Gaming: altri 8 giochi gratis annunciati a sorpresa per maggio 2023

A sorpresa sono stati annunciati altri 8 giochi gratis in arrivo a maggio 2023 per gli abbonati ad Amazon Prime Gaming, che si sommano agli altri 15 arrivati o in arrivo nel corso di questo mese. Ecco la lista completa:

Beast of Maravilla

Calico

DKO: Divine Knockout

Double Kick Heroes

Shattered: Tale of the Forgotten King

Tiny Robots Recharged

Tandem

Turnip Boy Commits Tax Evasion

In totale dunque i giochi gratuiti di Amazon Prime Gaming per maggio 2023 saranno 23, con le otto nuove aggiunte svelate oggi che potranno essere riscattate da oggi fino al 26 giugno. Leggendo il blog pare non ci sia un motivo particolare per questo extra, ma di certo non ci lamentiamo. Tra i giochi precedentemente annunciati troviamo anche Star Wars: Rogue Squadron 3D, Planescape Torment's Enhanced Edition e Samurai Shodown 4.

Vi ricordiamo che i giochi elargiti agli abbonati a Prime Gaming saranno vostri per sempre una volta riscattati, anche dopo aver terminato la sottoscrizione. Per farlo, vi basta semplicemente visitare il sito ufficiale della piattaforma a questo indirizzo, effettuare l'accesso con le proprie credenziali Amazon e cliccare sul pulsante "Riscatta" accanto a ogni contenuto gratuito. Ricordiamo che oltre ai giochi gratis ogni mese gli abbonat possono accedere a una serie di bonus per numerosi titoli affiliati, come ad esempio FIFA 23, Overwatch 2 e Genshin Impact.