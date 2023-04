Amazon Prime Gaming: i giochi gratis di maggio 2023 sono stati annunciati, ecco le date

Sono stati svelati i giochi gratis di Amazon Prime Gaming di maggio 2023 che gli abbonati potranno scaricare e aggiungere alla propria raccolta. In totale parliamo di ben 15 giochi, che verranno resi disponibili a scaglioni durante il corso del prossimo mese. Ecco l'elenco completo con le date:

4 maggio

Star Wars: Rogue Squadron 3D

Super Sidekicks

Samurai Shodown IV

11 maggio

Planescape Torment: Enhanced Edition

Lake

Robo Army

Last Resort

18 maggio

Kardboard Kings

The Almost Gone

3 Count Bout

Alpha Mission 2

25 maggio

Lila's Sky Ark

Agatha Knife

King of the Monsters 2

Kizuna Encounter

Il 4 maggio si festeggia lo Star Wars Day e dunque per l'occasione gli abbonati potranno riscattare Star Wars: Rogue Squadron 3D, un titolo di combattimenti su astronavi in cui impersoneremo Luke Skywalker. Un gioco ottimo da abbinare a Star Wars Jedi: Survivor, di cui potrete leggere la nostra recensione. Non si tratta dell'unico classico tra i giochi gratis di maggio 2023 di Prime Gaming. Troviamo infati anche Planescape Torment's Enhanced Edition e Samurai Shodown IV.

Vi ricordiamo che i giochi elargiti agli abbonati a Prime Gaming saranno vostri per sempre, anche dopo aver terminato la sottoscrizione. Per riscattarli, vi basta semplicemente visitare il sito ufficiale della piattaforma a questo indirizzo, effettuare l'accesso con le proprie credenziali Amazon e cliccare sul pulsante "Riscatta" accanto a ogni contenuto gratuito. Oltre ai giochi elencati qua sopra, sono disponibili anche vari bonus per numerosi titoli affiliati.

Che ne pensate i giochi in regalo con Prime Gaming per il mese di maggio 2023? Fatecelo sapere nei commenti.