Redfall: annunciati i requisiti completi per PC, non sono alla portata di tutti

Arkane Studios ha svelato i requisiti ufficiali e completi della versione PC di Redfall e a quanto pare non sono proprio alla portata di tutti i giocatori, dato che sono necessari una GTX 1070 e 16 GB di RAM per soddisfare i minimi. Li abbiamo elencati di seguito:

Minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz or AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD RX 580 / NV GTX 1070 / 6 GB VRAM

DirectX: Versione 12

Spazio di archiviazione: 100 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz or AMD Ryzen 7 2700X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD 5700 / NVIDIA RTX 2080 / Intel ARC / 8 GB VRAM

DirectX: Versione 12

Spazio di archiviazione: 100 GB di spazio disponibile

Ultra

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz o AMD Ryzen 7 2700X

Memoria: 32 GB

Scheda video: AMD RX 6800 XT / NVIDIA RTX 3080 / 10 GB VRAM

DirectX: Versione 12

Spazio di archiviazione: 100 GB di spazio disponibile

Precisiamo che purtroppo Arkane non ha indicato a quali target di risoluzione e framerate mirano le varie configurazioni proposte qui sopra, ma in ogni caso i requisiti richiesti per Redfall sembrano superiori alla media e non di poco. Prima abbiamo citato i minimi, ma chiaramente salendo le cose non migliorano: nei consigliati infatti viene menzionata una RTX 2080, mentre per quelli Ultra (che a questo punto non sappiamo se puntano al 4K e 60 fps) è necessaria una RTX 3080 e ben 32 GB di RAM. Particolarmente elevate anche le dimensioni, che a quanto pare sfiorano i 100 GB, in ogni caso in linea con quelle della versione Xbox Series X.

Se consideriamo che al lancio Redfall non offrirà un'opzione per i 60 fps su console, sembrerebbe che Arkane abbia incontrato alcune difficoltà per quanto riguarda l'ottimizzazione, ma per avere un'idea precisa in merito dovremo attendere analisi approfondite in sede di recensione.

Vi ricordiamo che Redfall sarà disponibile a partire dal 2 maggio 2023. Giusto oggi è stato pubblicato il trailer di lancio, in previsione del debutto imminente nei negozi.