Star Wars Jedi: Survivor, un trailer con Mark Hamill che offre consigli da Jedi a Cal Kestis

EA ha pubblicato un simpatico trailer promozionale di Star Wars Jedi: Survivor dove Mark Hamill, l'attore del celebre Luke Skywalker, addestra Cameron Monaghan, l'attore di Cal Kestis, in modo poco convenzionali.

Come possiamo vedere nel filmato, Hamill propone consigli da vero maestro Jedi e impone al suo improvvisato allievo dei discutibili metodi di addestramento per prepararlo come si deve in vista delle sessioni di motion capture, che per chi non lo sapesse è una tecnica che registra i movimenti degli attori tramite un complesso sistema fatto di tute con sensori, numerose telecamere e complessi software di elaborazione, per poi rappresentarli in maniera fedele all'interno di un videogioco.

Star Wars Jedi: Survivor è un action in terza persona realizzato da Respawn Entertainment ambientato cinque anni dopo Fallen Order. I giocatori vestiranno nuovamente i panni di Cal Kestis, impegnato in una dura lotta contro l'oscurità che scende sulla galassia, dominata dall'Impero.

Il gioco sarà disponibile nei negozi a partire da domani, venerdì 28 aprile, per PS5, Xbox Series X|S e PC. Se ancora non l'avete letta, sulle pagine di Multiplayer.it trovate la nostra recensione.