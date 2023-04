Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sarà al Summer Game Fest 2023

Con un post su Twitter, CD Projekt RED ha ribadito che svelerà nuovi dettagli su Cyberpunk 2077: Phantom Liberty nel corso del mese di giugno, dando inoltre appuntamento a tutti i fan al Summer Game Fest 2023 che inizierà il prossimo 8 giugno 2023, dove per l'occasione la stampa potrà provare con mano l'attesa espansione.

Nello specifico il tweet si riferisce ai Play Days che si svolgeranno dopo l'evento in diretta principale del Summer Game Fest, fissato per l'appunto lo stesso giorno dell'apertura della manifestazione, dove si svolgeranno "sessioni hands-on per la stampa e content creator" e di conseguenza è lecito aspettarsi a stretto giro l'arrivo di provati e anteprime con le prime impressioni su Phantom Liberty.

Si parla anche di diverse opportunità per dare modo alla community di provare il DLC prima del suo debutto ufficiale, previsto nella seconda metà del 2023.

Detto questo è molto probabile che Cyberpunk 2077: Phantom Liberty si ritaglierà uno spazio da protagonista anche durante lo show condotto da Geoff Keighley, che si svolgerà il giorno di apertura della manifestazione, considerata la risonanza mediatica dell'evento, una vetrina perfetta per mostrare eventualmente un nuovo trailer e annunciare la data di uscita dell'espansione, considerando tra l'altro che lo sviluppo è entrato nelle fasi conclusive alla fine dello scorso novembre.