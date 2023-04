Redfall: trailer di lancio per il gioco Arkane e Bethesda, al day one su Xbox Game Pass

Redfall torna a mostrarsi con il trailer di lancio ufficiale, che segna ormai l'arrivo sul mercato del nuovo gioco Arkane e Bethesda, atteso su PC e Xbox Series X|S anche attraverso Xbox Game Pass direttamente al day one, come per tutti i titoli first party Microsoft.

Il trailer in questione fornisce un misto di scene di gameplay e d'intermezzo, facendo una sorta di riepilogo delle informazioni rilasciate finora sulle caratteristiche del gioco e sulla sua storia.

In particolare, grande protagonista anche in questo caso è l'ambientazione: l'isola di Redfall invasa dai vampiri sembra essere la grande protagonista di questa nuova avventura.

Il trailer di lancio fa un buon lavoro nell'immergerci nelle particolari atmosfere di Redfall, probabilmente più di quanto è stato possibile vedere in precedenza con i video gameplay affidati a IGN. In questo senso, questo nuovo trailer presenta un buon montaggio che invita ad approfondire la conoscenza del gioco e dei suoi protagonisti, con tanto di versione distorta di "Black Hole Sun" dei Soundgarden come colonna sonora.

Redfall è uno sparatutto in prima persona open world, che consente di esplorare l'ampia isola di Redfall nel tentativo di liberarla dall'invasione di vampiri e forze oscure che ne hanno preso il controllo, utilizzando uno dei quattro eroi disponibili, ognuno dotato di abilità e caratteristiche di combattimento proprie.

Il gioco può essere affrontato in single player o in multiplayer cooperativo, consentendo dunque diversi approcci alla storia e al gameplay. Redfall è sviluppato da Arkane Austin, i creatori di Prey e Dishonored, e nel pieno stile del team consente ai giocatori di scegliere la propria strada sull'isola e combattere le orde di vampiri e seguaci in varie maniere.

Esplorate un dettagliatissimo mondo aperto e portate la luce nei più oscuri recessi dell'isola combattendo per svelare i segreti dei succhiasangue. Scegliete tra una gamma di eroi dotati di abilità uniche e potenziabili ed equipaggiateli con le armi personalizzabili che troverete sull'isola.

Redfall uscirà in esclusiva per Xbox Series X|S e PC il 2 maggio 2023, il precaricamento è disponibile dalle ore scorse, mentre maggiori informazioni potete trovarle nel nostro provato pubblicato il mese scorso.