Layers of Fear: il trailer gameplay in Unreal Engine 5 mostra la potenza grafica su PC, PS5 e Xbox

Bloober Team e Anshar Studios hanno condiviso un nuovo video di gameplay di Layers of Fear (2023) che mostra quanto può fare Unreal Engine 5, ma anche le nuove meccaniche di gioco e i miglioramenti visivi rispetto ai capitoli precedenti. Layers of Fear (2023) sarà uno dei primi videogiochi mai pubblicati su Unreal Engine 5 e gli sviluppatori hanno spiegato che "è stato costruito da zero per massimizzare tutte le capacità prestazionali del motore, creando un'esperienza horror olistica e coinvolgente con specifiche tecniche senza precedenti".

Ricordiamo che Layers of Fear (2023) conterrà l'originale Layers of Fear, Layers of Fear 2 e tutti i contenuti scaricabili aggiuntivi (compreso un nuovo capitolo intitolato "The Final Note" che fornisce una prospettiva alternativa sulla trama del primo gioco). Il gioco introdurrà anche la storia mai raccontata di The Writer, un racconto "straziante" che lega ogni capitolo della serie. Layers of Fear (2023) sarà lanciato su PC, PlayStation 5 e console Xbox Series X|S nel giugno del 2023.

Layers of Fear (2023) supporta inoltre il Ray Tracing, l'HDR e la risoluzione 4K. Il team promette di aver migliorato il livello di dettaglio, il realismo, la qualità dei riflessi nel gioco e la fedeltà grafica complessiva. Inoltre, il gioco utilizza l'illuminazione globale Lumen per ottenere un'illuminazione dinamica di qualità, gli effetti visivi Niagara per creare effetti particellari in tempo reale e gli Action System Controls per migliorare il processo di sviluppo e l'ottimizzazione di tutte le meccaniche di gioco.

Il direttore creativo di Anshar Studios, Damian Kocurek, ha dichiarato: "Creare giochi con Unreal Engine 5 è una grande opportunità per tutto il team, perché significa che il nostro processo di sviluppo dei giochi può salire alle stelle in termini di qualità. Ha una potenza incredibile per quanto riguarda l'implementazione di illuminazione dinamica, ombre e mondi potenzialmente bellissimi da esplorare per i giocatori". E ha aggiunto: "Speriamo che, grazie al motore, riusciremo a fornire ai giocatori un'esperienza unica, immersiva, visivamente stupefacente e atmosferica in termini di fedeltà grafica".

Vi lasciamo infine alla nostra anteprima di Layers of Fear.