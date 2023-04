My Hero Academia, il cosplay di Mt Lady da nic_the_pixie è da fatale gigantessa

Torniamo di nuovo tra i bizzarri eroi di My Hero Academia per un cosplay di Mt. Lady, questa volta da parte di nic_the_pixie, che risulta perfetta nella sua trasformazione in video nel personaggio della splendida gigantessa.

L'eroina di Mineyama, ovvero Yu Takeyama, viene chiamata Mt. Lady quando è nel personaggio, e si tratta della Pro Hero numero 23 e membro di spicco del gruppo dei Lurkers. Si tratta di una donna affascinante e dalle forme prorompenti, che ovviamente diventano ancora più esplosive nell'utilizzo del suo potere.

Il quirk di Mt. Lady è infatti "Gigantification", che come suggerisce il nome ha l'effetto di rendere la ragazza gigantesca. Utilizzando il suo potere, Yu diventa una vera e propria gigantessa, potendo in questo modo contare su una potenza devastante come una sorta di kaiju, tuttavia mantenendo il suo aspetto di donna avvenente.

In questo caso, nic_the_pixie ci mostra la perfetta trasformazione in video, ovviamente attraverso la classica transizione immediata attraverso il montaggio e rientrando precisamente nello spirito di Mt Lady. Per il resto, possiamo vedere come il costume tipico del personaggio sia perfettamente riprodotto, con la sua tuta attillata e la maschera con corna, oltre alla tipica capigliatura.

