Epic Games Store: giochi gratis del 27 aprile 2023 disponibili, link per il download

I giochi gratis dell'Epic Games Store del 27 aprile 2023 sono disponibili da ora per il download, per questa settimana si tratta di Breathedge e Poker Club.

Potrete riscattare i giochi gratis dell'Epic Games Store del 27 aprile dalle pagina dedicata, che potrete raggiungere tramite questo indirizzo. Più precisamente, potete dirigervi sulla pagina di Breathedge o su quella di Poker Club.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 4 maggio 2023, per riscattare i giochi. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre.

Breathedge è un survival in stile roguelike ambientato nello spazio, più precisamente all'interno di una discarica interstellare: al comando di un eroico astronauta disperso, dovremo rivelare una cospirazione e salvare una principessa mentre cerchiamo di rimanere in vita.

Come sempre accade in questo genere di giochi, si tratta di raccogliere risorse e utilizzare vari utensili in modo da creare oggetti utili al completamento delle missioni, oltre a riparare meccanismi danneggiati e cercare di mettere in piedi un'intera stazione spaziale completamente funzionante e con tutti i comfort. Ulteriori dettagli nella nostra recensione di Breathedge.

Poker Club, com'è facile intuire dal nome, è invece una simulazione di poker classica, particolarmente realistica e dettagliata e dotata di grafica in ray tracing e una struttura molto ricca, che include diverse modalità di gioco e tipologie di torneo, tra Texas Hold'em e altri.

Il gioco ci mette a disposizione numerose varianti delle regole classiche, con la possibilità del multiplayer online, di unirci a un club, ottenere ricompense, sbloccare obiettivi, far crescere la squadra e, in generale, diventare degli assi del PCC Poker Tour, passando dalle partite clandestine ai grandi eventi con sontuosi montepremi in palio.

Oggi inoltre sono stati annunciati i giochi gratis dell'Epic Games Store in arrivo il 4 maggio 2023.