Epic Games Store: giochi gratis del 4 maggio 2023 annunciati ufficialmente

Sono stati annunciati i giochi gratis per PC dell'Epic Games Store della prossima settimana. Dal 4 maggio 2023 potrete scaricare gratuitamente Against All Odds, Horizon Chase Turbo e Kao the Kangaroo.

Against All Odds è un party game in cui i 10 giocatori si affrontano su percorsi a ostacoli, in stile Giochi Senza Frontiere, ma con lanciafiamme, lava, palle di ferro chiodate e altri simpatiche trappole mortali. Leggiamo la descrizione:

"Ti diamo il benvenuto alla Slaughter League, il nuovo fenomeno sportivo mondiale. Unisciti ad altri dieci atleti in letali corse a piedi verso il traguardo. C'è un'unica regola: "finisci al primo posto o non finirai affatto!", quindi corri il più velocemente possibile (fai attenzione ai lanciafiamme), salta il più in alto possibile (preferibilmente evitando le seghe circolari) e supera la concorrenza (o lanciala in un tritacarne convenientemente posizionato)."

"Riuscirai ad affrontare la Slaughter League e a sopravvivere abbastanza a lungo per raggiungere la vetta?"

Horizon Chase Turbo è un racing arcade ispirato ai grandi successi degli anni '80 e '90, come Out Run, Top Gear e Rush, riproponendo le dinamiche digioco senza badare tanto al realismo. Il tutto in 12 coppe, 48 città, 111 piste, 33 auto sbloccabili e 12 potenziamenti per un massimo di 4 giocatori contemporaneamente. Non manca il multiplayer locale a schermo condiviso per un massimo di quattro giocatori.

Infine, Kao the Kangaroo è un action platform in 3D con meccaniche solide e collaudate e anche nel suo caso si rifà ai classici del genere, proponendo combattimenti frenetici, ambienti colorati e ricchi di pericoli, rompicapi e nemici.

Se volete saperne di più, sulle nostre pagine trovate la nostra recensione di Kao the Kangaroo, dove lodiamo il gameplay classico ma ben studiato, la varietà dei livelli e la direzione artistica del titolo di Tate Multimedia.

