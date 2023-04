Redfall: il precaricamento è disponibile, vediamo quanto pesa il gioco su Xbox e su PC

Redfall sarà disponibile a breve e i giocatori che hanno fatto o stanno per fare il preordine hanno la possibilità di eseguire il precaricamento, così da essere subito pronti al lancio ed eliminare ogni attesa aggiuntiva. Tramite il preload abbiamo anche modo di scoprire quanto peserà il gioco inizialmente. Su PC dovrete aver spazio per 94,3 GB, mentre su Xbox Series X sarà necessario avere 77,31 GB a disposizione.

Ovviamente queste cifre sono legate alla versione di precaricamento di Redfall. Potrebbero arrivare, anche prima del lancio, degli aggiornamenti che cambino il peso totale del gioco. In ogni caso, già ora il videogioco è alquanto massiccio e richiede non poco spazio.

Ovviamente il peso di un gioco non è direttamente proporzionale alla quantità dei contenuti e soprattutto non ci dice nulla della qualità, ma la prima impressione è che non si tratta di un piccolo videogioco.

Parlando precisamente della versione Xbox, ricordiamo anche che arriverà dopo il lancio un aggiornamento che introdurrà la modalità Prestazioni. Redfall, al momento dell'uscita, avrà solo la modalità Qualità su console, ovvero andrà solo a 30 FPS: un'opzione non molto gradita dai giocatori, ma inizialmente ci si dovrà accontentare di avere più dettaglio e frame rate inferiore.

Ricordiamo anche che Redfall sarà disponibile su Game Pass sin dal lancio, come ogni esclusiva degli Xbox Game Studios.

Vi lasciamo infine al trailer che mostra le abilità di Devinder di Redfall. Vi ricordiamo che la data di uscita è fissata per il 2 maggio 2023.