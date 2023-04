Redfall: il nuovo trailer mostra le abilità di Devinder

Arkane ha pubblicato un nuovo trailer di Redfall con protagonisti i personaggi giocabili di questo sparatutto in prima persona. Questa volta è il turno di Devinder, di cui possiamo vedere una panoramica delle sua abilità.

Devinder Crousley è un criptozoologo e aspirante inventore che si ritrova bloccato nel bel mezzo di un apocalisse vampiresca quasi per caso. Infatti è arrivato nella città di Redfall durante il tour promozionale del suo libro, poco prima che questa venisse soggiogata da mostri assetati di sangue. Non tutti i mali vengono per nuocere, dato che ciò è stato il pretesto ideale per Devinder per mettere in azione l'attrezzatura contro il paranormale di sua invenzione.

Nel filmato ad esempio lo vediamo utilizzare un giavellotto, che una volta conficcato a terra emette delle scariche di corrente che danneggiano e immobilizzando sul posto i malcapitati nel suo raggio d'azione. Inoltre Devinder può lanciare un dispositivo a forma di disco che gli permette di teletrasportarsi da o verso di esso in qualsiasi momento, in modo da cogliere alla sprovvista i nemici o salvare la pelle in una situazione rischiosa.

Vi ricordiamo che Redfall sarà disponibile a partire dal 2 maggio 2023 su PC e Xbox Series X|S. Inoltre sarà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass sin dal lancio. In precedenza abbiamo visto anche i trailer dedicati a Remi, Jacob e Layla.