Call of Duty: Modern Warfare 2: il multiplayer sarà gratis per una settimana

Per una settimana intera il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà gratis su tutte le piattaforme e per tutti i giocatori, che potranno provare una selezione di mappe e modalità dello sparatutto di Infinity Ward. Per la precisione la settimana di multiplayer gratuito inizierà domani, mercoledì 19 aprile, e si concluderà il 26 aprile.

Stando ai dettagli presenti sul sito ufficiale, per l'occasione sarà disponibile Pelayo's Lighthouse, la nuova mappa introdotta con la Stagione 3 di Call of Duty: Modern Warfare 2 e sarà possibile affrontarsi in quattro mappe della modalità Gunfight 2v2, ovvero Alley, Blacksite, Shipment e Exhibit.

Di seguito l'elenco delle modalità e delle mappe che saranno disponibili:

Modalità

Deathmatch a squadre

Postazione

Dominio

Uccisione Confermata

Avvoltoio

Gioco delle armi

Infezione

Un colpo in Canna

Tutto o niente

Guerra Terrestre

Invasione

Scontro 2v2

Mappe

Farm 18 (6v6)

Shoot House (6v6)

Shipment (6v6)

Dome (6v6)

Himmelmat Expo (6v6)

Pelayo's Lighthouse (6v6)

Alley (Scontro)

Blacksite (Scontro)

Exhibit (Scontro)

Shipment (Scontro)

Santa Sena (Invasione, Guerra Terreste)

Che ne pensate, ne approfitterete per provare le modalità multigiocatore di Call of Duty: Modern Warfare 2?