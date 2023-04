Ubisoft annuncia il The Division Day, data e orario dell'evento che svelerà il futuro della serie

Ubisoft ha annunciato il Division Day, uno showcase interamente dedicato al franchise di The Division. Segnatevi data e orario, l'appuntamento è fissato alle 20:00 italiane di giovedì 20 aprile 2023. Per l'occasione verranno svelate novità relative a The Division 2, The Division Heartland e The Division Resurgence.

Potrete seguire la diretta sul canale Twitch ufficiale di Ubisoft da qui, oppure da YouTube da qui.

Stando ai dettagli ufficiali condivisi dalla compagnia francese, durante l'evento verrà presentata la roadmap dell'anno 5 di The Division 2, inclusa la nuova modalità Descent.

Spazio anche a The Division Heartland, gioco free-to-play per PC, PlayStation e Xbox, di cui verrà mostrato del gameplay durante la diretta. Inoltre ci sarà anche un aggiornamento sullo stato dei lavori di The Division Resurgence, altro titolo free-to-play in terza persona con modalità PvE e PvP ma in questo caso realizzato appositamente per device mobile iOS e Android.

Non sappiamo se ci sarà spazio per altre sorprese durante la diretta, ma difficilmente vedremo l'annuncio di un nuovo gioco, dato che stando alcune voci di corridoio Ubisoft non sta lavorando a The Division 3.