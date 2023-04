ASUS ROG Ally: le specifiche della console portatile forse svelate da un leak

Pare che le specifiche di ASUS ROG Ally siano trapelate in rete, svelando così le caratteristiche hardware della console portatile presentata poche settimane fa e che potrebbe rivelarsi un potenziale rivale del Steam Deck di Valve.

Come segnalato da Insider Gaming, su Twitter è apparso un post con alcune immagini, probabilmente materiale promozionale di ASUS, che riepilogano le caratteristiche di ROG Ally. In particolare salta all'occhio la presenza di un processore AMD Ryzen Z1 e lo schermo Full HD con refresh rate a 120Hz.

Le abbiamo riepilogate di seguito:

Sistema Operativo: Windows 11

Display: 7" Full HD, 16:9, 500nit e refresh rate di 120Hz

CPU: chip custom AMD Ryzen Z1 Series

RAM: 16GB LPDR5 dual channel

Memoria di archiviazione: M.2-2230 512 GB PCIe Gen4, con possibilità di espanderla con MicroSD

Peso: 608 grammi

Sempre dalle presunte immagini promozionali viene confermata la piena compatibilità con Steam, EA App, Epic Games Store e Xbox Game Pass, l'audio spaziale Dolby Atmos, pulsanti riconfigurabili, un overlay con il pannello di controllo e un profilo delle performance, nonché un sistema di raffreddamento "intelligente" e silenzioso a doppia ventola.

Per il momento non sono noti data di uscita e prezzo di ASUS ROG Ally, ma sempre stando a delle indiscrezioni dovrebbe arrivare sul mercato nel mese di ottobre a 649 dollari per il modello con 512 GB di memoria e 899 dollari per quello da 1 TB.

Che ne pensate, sareste interessati a ROG Ally se le specifiche qui sopra venissero confermate.