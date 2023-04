The Sims 4 ha raggiunto 70 milioni di giocatori, stando ad Electronic Arts

The Sims 4 ha superato i 70 milioni di giocatori in tutto il mondo, grazie al lancio della versione free-to-play. A fornire il dato è stato l'editore Electronic Arts, evidentemente soddisfatta del risultato, che ha sottolineato come si tratti del capitolo più giocato dell'intera serie.

Con il lancio della versione free-to-play, avvenuto a ottobre 2022, The Sims 4 ha attirato più di 16 milioni di nuovi giocatori, con il numero medio di giocatori settimanali cresciuto del 53%. Il pacchetto di espansione Cresciamo Insieme è stato lanciato a marzo e ha venduto più di qualsiasi altra espansione del gioco dal 2015.

Phillip Ring, il produttore esecutivo di The Sims 4, ha dichiarato che è "incredibile vedere quanto sia cresciuta la nostra comunità negli ultimi otto anni, e i nostri giocatori continuano a ispirarci in moltissimi modi mentre esplorano la vita in The Sims 4."

The Sims 4 fu lanciato per PC a settembre 2014, prima di uscire su Mac nel 2015 e su PS4 e Xbox One nel 2017. A febbraio 2019 aveva generato più di un miliardo di dollari di ricavi, mentre a febbraio 2021 era stato giocato da 33 milioni di persone, secondo i dati di EA.

Nel frattempo EA e Maxis hanno annunciato Project René, il prossimo capitolo della serie, ancora senza un titolo ufficiale.