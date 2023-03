The Sims 4 - Cresciamo insieme, abbiamo giocato la nuova espansione

Il 16 marzo esce su PC e console la nuova espansione di The Sims 4 , intitolata Cresciamo Insieme . Questa non sarà il primo contenuto aggiuntivo di rilievo ad essere pubblicato nel 2023 perché un paio di giorni prima, il gioco base, ora scaricabile gratuitamente, si arricchirà con l'arrivo dei lattanti. Dal 14 marzo, infatti, tutti i giocatori potranno aggiornare The Sims 4, aggiungendo tutte le novità dedicate a questa inedita fascia d'età. I contenuti sono pubblicati senza costi aggiuntivi, rendendo così quello dei lattanti il primo grande aggiornamento gratuito dopo il passaggio a free-to-play del gioco base. Cresciamo insieme invece uscirà al prezzo di 39,99€. Le novità sono numerose, ma abbiamo avuto modo di provare in anteprima la nuova espansione di The Sims 4 - Cresciamo Insieme e siamo pronte a raccontarvele.

I lattanti

La tutina da paperella di Cresciamo Insieme è adorabile

Prima di raccontarvi la nostra esperienza con Cresciamo Insieme, troviamo utile aprire con alcune informazioni extra dedicate all'aggiornamento gratuito dei lattanti. Come anticipavamo già nella nostra anteprima, i lattanti sono la fascia di vita intermedia che si pone tra i baby e i toddler. Parliamo di Sim quindi che non sono né neonati ma nemmeno bambini autosufficienti. Nonostante il contenuto aggiuntivo sia dedicato esplicitamente ai lattanti, gli sviluppatori di Maxis ne hanno approfittato per sistemare qualche piccolo dettaglio, ad esempio il colore di pelle per i neonati, uniformandolo a tutte le gradazioni esistenti per i Sim adulti. Una volta che il neonato cresce ed "evolve" in un lattante, il gioco ci chiederà di scegliere un tratto per l'infante.

Nell'aggiornamento gratuito ne sono compresi sei: cauto, sensibile, calmo, intenso, mutevole e solare. Ognuno di questi tratti è chiaramente il fondamento della personalità di un Sim, che si formerà nel corso della sua crescita, e nascondono per i genitori pregi e difetti; ad esempio, un lattante con il tratto intenso è caratterizzato da manifestazioni molto forti dei suoi sentimenti, quindi sarà molto facile socializzare con lui/lei nei momenti buoni e difficile da calmare in quelli più neri.

L'espansione Cresciamo Insieme aggiunge a questo substrato gratuito 18 Stravaganze da lattante e 18 da bebè, che vanno a stratificare ancor di più la personalità dei cuccioli di Sim. Parliamo di caratteristiche del Sim che scopriremo soltanto giocando: ad esempio potremo scoprire durante una festa di compleanno che il nostro lattante è manesco, o che ama l'acqua perché ha deciso di giocare con l'acqua del gabinetto. Sottolineiamo però che i contenuti gratuiti sono già un ottimo punto di partenza, rendendo l'esperienza con i lattanti piacevole e ben congegnata anche senza espansione a pagamento. Davvero apprezzabile poi il come questo contenuto gratuito vada ad impattare sulle altre espansioni già in possesso del giocatore, come il rapporto tra lattante e animale domestici, con le stagioni o semplici azioni extra presenti per alcune attività, come nuove tutine da sferruzzare a maglia se si possiede lo stuff pack Portento del Punto.

Scoprirete le Stravaganze dei piccoli Sim nei modi più disparati!

Anche guardando nelle modalità Crea un Sims e Costruisci e Compra la quantità di oggetti è notevole, anche senza l'espansione... certo: il vestito da paperella di Cresciamo Insieme per i lattanti è decisamente irresistibile, ma anche i contenuti gratuiti si difendono bene. Pettinature, vestitini, ma soprattutto oggetti per la nursery; molto belli i giocattoli sensoriali e le utilissime culle/box trasportabili. Si tratta di oggetti che i giocatori possono aggiungere comodamente nell'inventario, semplicemente trascinandoli all'interno del menù. Molto carine anche le recinzioni della modalità Costruisci, perfette per delimitare un'area gioco sicura per i lattanti, inoltre tutti i cancelletti per recinzioni ora hanno l'opzione di chiusura sicura, per evitare che i nostri piccoli Sim si avventurino in posti pericolosi come una scala o il giardino.

Novità assoluta del contenuto gratuito è quella dedicata ai Science Baby, ovvero una nuova interazione sociale che permette la procreazione di un bebè partendo da Sim che condividono solo un buon legame di amicizia. Relazione sentimentale, genere di appartenenza o orientamento sessuale non incidono sull'interazione, che si può consumare sia attraverso un dialogo diretto con un Sim che attraverso l'apposita voce nel menù del telefono. Questa opzione costa 1200 Simoleon e si affianca al concepimento naturale, visto che il bebè apparirà nella sua culla senza che nessuno dei due genitori affronti una gravidanza. Sarà una finestra di dialogo a dirci che il nostro Sim è andato in ospedale a prendere il bebè, al quale dovremo dare un nome proprio in quella fase. Chiudiamo la carrellata di contenuti degni di nota aggiunti dall'aggiornamento gratuito segnalando due elementi della modalità Crea un Sim: la scelta sull'allattamento, un po' come avviene con le gravidanze, e l'aggiunta delle smagliature come tratti estetici dei Sim.