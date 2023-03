The Sims 4: Cresciamo insieme, l'anteprima della nuova espansione dedicata alla famiglia

Il Behind the Sims Summit dello scorso ottobre ha svelato molto sul futuro di The Sims. Il momento topico dell'evento stream è stato forse l'annuncio di Project Rene e del futuro della serie, ma i giocatori non hanno di certo abbassato la guardia, notando quello che sarebbe stato uno dei momenti più importanti del 2023 per The Sims 4 : l'arrivo dei lattanti. Quella dei lattanti (in inglese infants) è una nuova stagione nell'arco vitale dei nostri Sim, che si frappone tra i bebè e i bambini (rispettivamente baby e toddler). Molti dubbi della comunità erano legati alla modalità con cui Maxis avrebbe distribuito questo contenuto ma, finalmente, tutto può essere svelato. L'aggiornamento dedicato ai lattanti è previsto per il 14 marzo per tutte le piattaforme (PC e Mac via Origin, Epic Games Store e Steam, PlayStation e Xbox) gratuitamente. In un secondo momento, il 16 marzo sarà disponibile, sempre per tutte le piattaforme, l'espansione The Sims 4: Cresciamo insieme , al prezzo di € 39,99. In questa anteprima vi riassumeremo tutte le novità relative a questi contenuti, dei quali abbiamo potuto discutere a nostra volta con Scott Dai e Graham Nardone, rispettivamente Lead Designer di Cresciamo Insieme e Lead Producer dell'espansione dedicata ai lattanti.

Da questo punto di vista, un aggiornamento gratuito importante e corposo come quello dedicato ai lattanti assume un ruolo strategico e cruciale all'interno della serie, che sappiamo cambierà completamente pelle tra meno di tre anni. Eravamo quindi curiosi di capire che tipo di conversazione hanno avuto gli sviluppatori dietro le quinte. "Riavvolgendo un po' l'orologio" dice Nardone "un punto cruciale per The Sims 4 è stata la pubblicazione free to play del gioco base. Da lì in poi abbiamo accolto molti nuovi giocatori e quello dei lattanti è il primo aggiornamento gratuito che esce dopo questo cambio di rotta. Credo che questo sia il momento in cui dobbiamo dimostrare a tutti questi nuovi giocatori cos'è realmente The Sims 4: non si tratta solo di un semplice gioco di simulazione, ma è un live service in costante aggiornamento, e continueremo a rinnovarlo e arricchirlo. Per noi questo è un traguardo importante all'interno della serie e continueremo a regalare una vita prospera a The Sims 4".

Inclusività parentale

L'inclusività di The Sims 4 abbraccia anche la sfera genitoriale

Con l'arrivo dei lattanti le possibilità all'interno della modalità Vivi di The Sims 4 si ampliano a dismisura, perché queste nuove piccole creaturine non sono dei semplici bambolotti da vestire e portare a spasso, ma possiedono dinamiche emotive e sociali come tutti gli altri Sim. Prendersi cura di un infante non sarà un'impresa semplice, visto che questi ultimi instaurano legami affettivi molto stretti con i Sim che badano a loro, a prescindere dalla tipologia di legame parentale. L'aggiornamento gratuito inserisce una nuova opzione chiamata science baby, che permette di generare un lattante tra due diversi Sim a prescindere da relazione, genere e orientamento sessuale. Un Sim può avere un science baby con un altro Sim senza che tra i due intercorra una relazione romantica, anzi: se il (chiamiamolo) donatore è impegnato a sua volta con un partner, avere un figlio non è considerato tradimento, ma si configura come una semplice donazione consensuale di materiale genetico. A fare il resto ci pensa la scienza. I due Sim sono riconosciuti al cento per cento come i genitori del lattante ed entrambi avranno accesso a tutte le azioni sociali relative all'accudimento. L'unica differenza dipende ovviamente dal lotto di residenza dei Sim, e quindi dalla presenza fisica dei genitori.

La delicatezza con cui Maxis affronta certi temi è ammirevole

Questo è l'ultimo di una serie di lunghissimi esempi che mostrano le due anime complementari di The Sims 4: da una parte il gioco colorato, divertente e un po' sciocco che tutti conosciamo, ma dall'altra è evidente l'impegno sociale del team di sviluppo. L'inclusività è diventata negli anni un punto fermo per Maxis, che ancora una volta dimostra una sensibilità e un'apertura mentale fuori dall'ordinario rispetto agli standard dell'industria. La genitorialità poi è uno di quegli argomenti fortemente complessi, a prescindere da quale sia la posizione in cui ci si trova: è difficile parlare di genitorialità se si è genitori, se lo si desidera e non lo si è ancora o se non lo si vuole proprio essere. Una difficoltà, quella del trattare in modo appropriato l'inclusività, non solo etica ma anche tecnica. In passato, quando venne rimossa la classificazione binaria di genere, Maxis raccontò al suo pubblico che il processo non era stato così lineare, visto che la divisione maschio/femmina dei Sim era uno dei presupposti fondanti del motore di gioco. "Ogni singola decisione di design è guidata dall'accessibilità" dice Scott Dai. "Ad esempio, nell'espansione Cresciamo Insieme era cruciale il fatto che i Sim potessero festeggiare con un Baby Shower (feste dedicate ai futuri nascituri e alle mamme, ndr.) anche i futuri genitori di bambini adottati, e non solo quelli impegnati in una gravidanza". Questo, spiega Dai, è un esempio di parametro tecnico che va deciso a priori per programmarlo adeguatamente all'interno del gioco, dove la scelta però è chiaramente dettata dall'inclusività. Così come l'aggiunta, sempre all'interno dell'aggiornamento gratuito, di scegliere nel CUS se il nostro Sim è in grado di allattare oppure no.