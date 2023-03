PS5 Standard senza giochi e senza sovrapprezzi disponibile ora su Amazon Italia

Tramite Amazon Italia è di nuovo possibile acquistare una PS5 senza bundle e senza sovrapprezzi (l'offerta attualmente è valida solo per gli abbonati ad Amazon Prime). Il prezzo è come sempre 549.99€. Potete trovare la console a questo indirizzo. La console è disponibile al momento della scrittura per l'acquisto immediato, ma, come già detto, solo per gli iscritti ad Amazon Prime. Il tutto è venduto e spedito da Amazon. Ovviamente non vi sono sovrapprezzi, oltre al costo della console.

Questa PS5 è il modello standard, ovvero quello con lettore ottico per utilizzare sia i giochi PS4 e PS5 su disco. Il pacchetto include ovviamente un controller DualSense e tutti i cavi necessari per l'alimentazione e la connessione al televisore.

PS5

