The Outer Worlds: un trailer presenta le novità della Spacer's Choice Edition

Private Division ha pubblicato un trailer di The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition che presenta le novità di questa nuova versione del gioco, che arriverà sugli scaffali dei negozi il prossimo 7 marzo 2023 su PC, Xbox Series X|S e PS5.

Come svelato in precedenza, la Spacer's Choice Edition si pone come la versione definitiva del GDR di Obsidian Entertainment per piattaforme di attuale generazione. Troviamo dunque una grafica ad alta risoluzione, prestazioni migliorate, modelli dei personaggi e degli ambienti di gioco migliorati e tempi di caricamento ridotti sfruttando la velocità degli SSD.

Non solo, troveremo anche un, un sistema meteorologico più dinamico, illuminazione e ambienti completamente rivisti, prestazioni, nonché tutti i DLC pubblicati dopo il lancio. Ultimo punto, ma non per importanza, l'inclusione di tutti i DLC pubblicati dopo il lancio del gioco, ovvero Assassinio su Eridano e Pericolo su Gorgone.

Da notare, che chi possiede già The Outer Worlds e le relativi espansioni, può eseguire l'aggiornamento a The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition a un prezzo ridotto. Il prezzo ufficiale è di 59,99 euro e di 9,99 euro per l'upgrade.