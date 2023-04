Horizon Forbidden West, patch 1.21 disponibile su PS5, in vista del lancio di Burning Shores

Guerrilla Games ha pubblicato oggi la patch 1.21 di Horizon Forbidden West, in vista dell'imminente lancio dell'espansione Burning Shores, che sarà disponibile su PS5 a partire da domani.

Oltre a preparare il gioco ad accogliere il DLC, l'aggiornamento introduce alcune opzioni per l'accessibilità inedite e che probabilmente verranno apprezzate dai giocatori. In particolare ora è possibile modificare la grandezza dei sottotitoli ed è stata aggiunta una funzione per la raccolta automatica dei materiali a terra.

È stata aggiunta anche una modalità per chi soffre di talassofobia, ovvero una paura per specchi d'acqua molto profondi (mari e laghi ad esempio) e di quello che potrebbe celarsi al loro interno, anche se non è chiaro al momento che modifiche apporta al gioco.

La lista, come condivisa da Guerrilla Games su Reddit, include:

Ingrandimento dei sottotitoli

Raccolta automatica

Impostazioni per il daltonismo

Telecamera automatica

Modalità assistita usando il Focus

Modalità per talassofobia

Ulteriori funzioni di accessibilità (non specificate)

Come detto inoltre, la patch 1.21 di Horizon Forbidden West prepara i file di gioco all'espansione Burning Shores, che sarà disponibile da domani, 19 aprile, in esclusiva per PS5.